DB Schenker Steiermark bekommt neue Leitung

Der international tätige Logistikdienstleister DB Schenker organisiert sich im Süden Österreichs neu und stellt seine Geschäftsstellen in der Steiermark mit Jänner 2021 unter die Gesamtleitung von Klaus Maximilian Hermetter. Der gebürtige Kärtner ist bereits seit 36 Jahren für das Unternehmen tätig und seit 20 Jahren für die Leitung der Geschäftsstelle in Kärnten verantwortlich. „Die neue Führungsstruktur ermöglicht es uns, Kräfte effizient zu bündeln und Synergien optimal zu nutzen, um damit unsere Position in beiden Bundesländern weiter zu stärken und zukünftigen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden“, sagt Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa. Um die Marktsituation in der Steiermark weiter auszubauen und die wirtschaftlich bedeutende Region bestmöglich zu bedienen, übernimmt Norbert Adler, der seit 2018 die Geschäftsstelle von DB Schenker in Graz verantwortete, die Leitung des gesamten Verkaufs für das Bundesland.

DB Schenker im Süden Österreichs

DB Schenker in Kärnten bietet seinen Kunden eine Gesamtlogistikfläche von über 37.500 Quadratmetern und hat seit 2011 rund 15 Millionen Euro in den Standortausbau in Klagenfurt investiert. In der Steiermark investierte der integrierte Logistikdienstleister 2017 rund 25 Millionen in ein neues Terminal in Graz Wundschuh. Die steirische Gesamtlogistikfläche umfasst 45.000 Quadratmeter.

Mit über 140 Jahren Erfahrung gehört DB Schenker zu den global führenden Anbietern der Logistikbranche. Im Jahr 2019 erwirtschafteten weltweit 76.900 Mitarbeiter an über 2.100 Standorten in rund 130 Ländern einen Umsatz von rund 17 Milliarden Euro.