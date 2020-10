Die 3. „Professional Safety“ ist erschienen

Coverstory. Mehr Menschen denn je verbringen ihre Arbeitstage im Wohnzimmer, im Esszimmer, auf dem Balkon. Doch wo liegen die Gefahren – und wie gesund ist das Arbeiten im Home Office eigentlich?

Interview. Lukas Feiler, Rechtsexperte für IT und Intellectual Property über die Rechtskonformität von Videokonferenzen und was Gesetzgeber und Unternehmer beim Home Office regeln können und was sie nicht regeln sollten.

Reinraum. Wo heute in Büros desinfiziert wird, wo früher bloß geputzt wurde, und wie die Gebäudereiniger von der Notwendigkeit virologisch sauberer Arbeitsplätze profitieren.

Interview. Warum in Deutschland die Gefahr einer Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat so gering ist, und was Österreich anders macht.

App statt Babyelefant. Die besten anti-pandemischen Arbeitsschutz-Lösungen aus den Techno-Laboren.

Sehenden Ohres. Wie ein österreichisches Startup Lärm sichtbar und Lärmschutz daher einfacher macht.

Virusgrenze. Maske rauf. Maske runter. Wie die Corona-Maßnahmen der belgischen und der niederländischen Regierung den kleinen Ort Baarle zu einem Prisma europäischer Uneinigkeit bei der Bekämpfung der Pandemie machten.