DS Automotion: ​​​​​​​Hand in Hand

Neben der Live-Vorführung von zwei unterschiedlichen Fahrerlosen Transportfahrzeugen in enger Zusammenarbeit erwartet Besucher des Messestands eine digitale Gesamtschau des breiten Spektrums unterschiedlichster Fahrerloser Transportsysteme von DS Automotion.

Der fahrerlose Hochhub-Stapler Amedeus und das Unterfahr-Fahrzeug Oscar Omni werden Hand in Hand an einer Transportaufgabe arbeiten und so den Einsatz unterschiedlicher Fahrzeuge innerhalb eines FTS von DS Automotion demonstrieren. Ab Mitte 2020 wird übrigens das Leitsystem DS Navios mit der Schnittstelle VDA 5050 verfügbar sein, mit der Fahrerlose Transportsysteme und Steuerungssoftware herstellerunabhängig miteinander kommunizieren können.