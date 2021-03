Element Logic liefert AutoStore-Lösung für XXL

Der norwegische Sportartikelhändler XXL Sports & Outware betreibt neben seinen Online-Shops aktuell 90 Filialen in Norwegen, Schweden, Finnland und seit 2017 auch in Österreich. Das Unternehmen verfügt bereits über zwei Logistikzentren in Skandinavien, die beide mit AutoStore-, Software- und Fördertechniklösungen von Element Logic ausgestattet sind. Seit dem 1. Februar 2021 hat XXL sein Logistiknetzwerk um das neue Central Warehouse Austria (CWA) in Enzersdorf bei Wien erweitert.

Bislang wurde der zentraleuropäische und österreichische Markt vom Zentrallager in Schweden bedient. Zum ersten Mal eröffnete das Unternehmen nun auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern ein Distributionszentrum außerhalb Skandinaviens. Damit sollen Lieferzeiten verkürzt, Prozesse vereinfacht und lokal neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Viereinhalb Monate später…

Etwa 18 Wochen nach Auftragserhalt konnte Element Logic, laut eigenen Angaben der weltweit erste AutoStore-Integrator, ein weiteres Logistikzentrum mit AutoStore als Herzstück vollfunktionsfähig an XXL übergeben. Die vom Intralogistiker gelieferte Lagerverwaltungssoftware eManager ist schon an mehreren Standorten von XXL im Einsatz, weshalb die bereits abgebildeten Funktionalitäten so auf den neuen Standort übertragen werden konnten. Das AutoStore-System bei XXL in Enzersdorf umfasst in der ersten Ausbaustufe 20.000 Behälter, 13 Roboter und fünf Karussell-Ports. Alle XXL-Stores in Österreich sowie sämtliche Kunden des Onlineshops werden bereits von dem Central Warehouse Austria (CWA) mit Frühjahrsware beliefert.

„Unser neues, hochmodernes Lager wickelt den Warenfluss an unsere Online-KundInnen und an die XXL-Stores noch schneller und effizienter ab. Die Zusammenarbeit mit Element Logic ist für uns einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine hocheffiziente und kostengünstige Lieferkette“, so Magnus Kreuger, Managing Director XXL Sports & Outdoor.