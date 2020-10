Enrico Tiringer leitet Containerterminal Linz

Mit Oktober 2020 hat Enrico Tiringer die Leitung des Linzer Containerterminals übernommen. Er folgt in der Funktion auf Franz Frisch, der in Pension geht.

Enrico Tiringer lernte das Speditions-Handwerk bei Kühne & Nagel in Linz. Von 1989 bis 1995 war er in der Lkw-Disposition National und International tätig und verantwortete den Aufbau eines flächendeckenden Verteilernetzes für Stückgut, Teil- und Komplettladungen in ganz Europa.

Ab 1995 leitete er die Abteilung Landverkehre Europa. Im selben Jahr wurde er Handlungsbevollmächtigter. 2000 wechselte Enrico Tiringer zum Linzer Möbellogistikunternehmen Gottfried Woisetschläger, wo er im Jahr 2010 die Speditionsleitung übernahm. 2017 wechselte Tiringer in den Linz AG Hafen.