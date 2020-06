Erweiterungen und Neubau

Bereits 2007 legte SSI Schäfer für Galexis am Standort Niederbipp den Grundstein für eines der modernsten Distributionszentren in der Schweizer Gesundheitsbranche. Anstatt kostenintensive Renovierungen an den Lagerstandorten in Bern-Schönbühl und Zürich-Schlieren vorzunehmen, entschied sich Galexis für eine neue, hochmoderne Lösung, realisiert mit dem Intralogistik-Spezialisten SSI Schäfer. 2016 erfolgte dann eine Erweiterung des Lagersystems mit einem 3-gassigen AKL mit Platz für 81.500 Behälter, sowie eine Lieferung von 65.000 Behälter zur Steigerung des Durchsatzes der Gesamtanlage auf bis zu 4.000 Behälter pro Stunde.

Vor Kurzem wurde auch die aktuellste Erweiterung am Standort in Niederbipp erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde die bestehende Versandaufteilung des Sprinterversands auf insgesamt vier Versandbereiche vergrößert. Durch die Erweiterung kann die Kapazität von 4.000 Behältern/Stunde nun alleine durch den Sprinterversand verarbeitet werden. Hierzu wurde die Förderstrecke ausgebaut und zur Optimierung des Durchsatzes High-Speed Roller-Switch-Weichen (RSW) eingesetzt. Die gesamte Aufteilung und Verteilung wird automatisch und intelligent von der Lagerverwaltungssoftware Wamas gesteuert.

Am Standort in Lausanne wird gerade das bestehende Distributionszentrum umfangreich erweitert und modernisiert. Das Projekt gliedert sich in zwei Phasen, die zwischen Mitte 2020 und 2022 fertiggestellt werden. Das Distributionszentrum verfügt über 4.000 m² Lagerfläche und ermöglicht die Bearbeitung von 37.000 Zeilen pro Tag.

Im Untergeschoss werden zusätzlich zu den bestehenden Anlagenteilen acht Kommissionier-Arbeitsplätze mit neuen Durchlauf-, Paletten und Übervorratsregalen installiert. Erweitert wird die Anlage außerdem um eine zweite Versandstrecke inklusive Versandvorbereitungslinie mit Belegbeigabe durch Document Drop, Lidding and Inserting sowie Umreifungsmaschine. Durch die gesteigerte redundante Systemauslegung soll eine höhere Ausfallsicherheit sowie Durchsatzleistung realisiert werden.

Zur Erhöhung der Lagerkapazität werden im Erdgeschoss drei Zonen mit je vier SSI Carousels implementiert. Die bereits im Distributionszentrum in Niederbipp eingesetzte Technologie aus dem Hause SSI Schäfer erweitert die Kapazität um 18.000 Behälter und unterstützt somit die Versorgung der Westschweiz nachhaltig. Die SSI Carousels werden von zehn Goods-in Stations versorgt und sind über mehrere Hundert Meter Behälterfördertechnik verbunden.

Auch das Untergeschoss wird über diese Goods-in Stations angedient, die Altkartons werden mittels integriertem Altkartonband von den Arbeitsplätzen abgeführt. Die Kommissionierung der Aufträge erfolgt über drei ergonomische Get and Pick Stations, die eine Kommissionierleistung von bis zu 2.250 Zeilen/Stunde erreichen.