eScooter der GLS sorgen für nachhaltige City-Logistik

Leise, wendig und vor allem emissionsfrei beliefert das elektrisch betriebene blaue Dreirad täglich Geschäfte und Privatempfänger und holt dabei auch Pakete ab. Mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern hat das eScooter-Modell Tripl des dänischen Herstellers EWII genug Strom für einen ganzen Tag in der City. Eingesetzt wird es in den Innenstädten von Graz und Innsbruck. Auch für weitere Innenstädte ist der blaue Flitzer bereits im Gespräch. Solange es der Winterdienst möglich macht, soll der eScooter auch in der kalten Jahreszeit fahren. Damit setzt GLS Austria den Weg in Richtung eines CO2-neutralen Paketversands fort.

Nachhaltigkeit und Effizienz in der City-Logistik

Bereits seit ein paar Jahren vertraut man auf smarte Mobilität auf der Letzten Meile „2018 haben wir als erster Paketdienstleister in Österreich begonnen, Pakete per eScooter zuzustellen“, sagt Klaus Schädle, Group Area Managing Director der GLS und führt weiter aus: „Der eScooter darf in vielen Städten jederzeit in die Fußgängerzone einfahren und findet auch in der engsten Gasse immer einen Platz zum Halten, ohne den sonstigen Verkehr zu stören.“

© GLS Ds eScooter-Modell Tripl des dänischen Herstellers EWII hat eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern.

Mercedes-Benz eVito für Wien geplant

In St. Pölten hat GLS Austria gemeinsam mit Mercedes-Benz und dem Händler Pappas einen eVito mit rund sieben Kubikmetern Ladevolumen in der Zustellpraxis getestet. Mit dem Ergebnis war man zufrieden, denn nach etwas Training für die Fahrer bewältigte der eVito zusätzlich zur Liefertour täglich eine Paket-Nachladefahrt ins rund 30 Kilometer entfernte Depot. Und das, ohne Strom nachtanken zu müssen. Nun soll schnellstmöglich ein eVito den Regelbetrieb im 21. und 22. Wiener Bezirk aufnehmen. Auch für die niederösterreichische Landeshauptstadt werden Möglichkeiten für einen dauerhaften Einsatz geprüft.