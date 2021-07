Containermarkt

23.07.2021 07:05

Europäisches digitales Container Start-up expandiert in die USA

Das niederländische Start-up Eveon Containers weitet nach dem Start in Deutschland und Österreich sein Geschäft nun mit einem neuen Standort in New Jersey auf den amerikanischen Containermarkt aus. Weitere Standorte in den USA sowie auch in weiteren europäischen Ländern sind geplant.