Gebrüder Weiss wächst in der Slowakei

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss behält seinen Wachstumskurs auch in der Slowakei bei. Dort blickt man auf ein umsatzstarkes Geschäftsjahr zurück. „Die positive Entwicklung resultiert zu einem großen Teil aus der hohen Nachfrage im E-Commerce-Sektor. Zudem konnten wir wichtige Kunden gewinnen, die wir mit unserem dichten Netzwerk und den direkten Anbindungsmöglichkeiten an alle europäischen Märkte überzeugt haben“, sagt René Stranz, Landesleiter Gebrüder Weiss Slowakei. So verzeichnete das Unternehmen im Bereich Landtransport und Home Delivery ein Sendungsplus von rund 40 Prozent.

Neues Lager, mehr Mitarbeitende

Auf das wachsende Sendungsvolumen hat Gebrüder Weiss mit einer Erweiterung seiner Logistikfläche am Standort Bratislava reagiert. Nahezu 20.000 Quadratmeter mehr Platz gibt es nun auf dem Areal. Neben neuen Büros und Außenflächen wurde die Lagerkapazität um 5.000 Quadratmeter aufgestockt (insgesamt: 15.000 m2) sowie der Umschlag um 2.200 Quadratmeter vergrößert (insgesamt: 6.000 m2). Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde um 20 Prozent erhöht. „Damit sind wir gut gerüstet, um Sendungsspitzen wie etwa am Black Friday reibungslos zu bewältigen und die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich Präzision und Servicequalität zu erfüllen“, so Stranz.

Rund sieben Millionen Euro hat das Logistikunternehmen in den Ausbau investiert und dabei auch ökologische Aspekte berücksichtig. So wurde z.B. ein intelligentes Heiz- und Kühlsystem installiert sowie durchgängig auf LED-Beleuchtung und Geräte mit niedrigem Energieverbrauch geachtet. Perspektivisch hat man bereits ein mögliches weiteres Wachstum im Blick: Zusätzliche 10.000 Quadratmeter stehen als Anbaufläche zur Verfügung.

© Rob Melicher/Gebrüder Weiss Logistikerminal von Gebrüder Weiss in der Slowakei.

Hohe wirtschaftliche Stabillität

Das nachhaltige Wirtschaften des Logistikers wurde im Juli auch durch das Zertifikat der Rating-Agentur Bisnode / Dun & Bradstreet bestätigt. Gebrüder Weiss erhielt die maximale Punktzahl und zählt damit zu den „Top Rating Companies“ in der Slowakei. Unter dieser Kategorie fasst der renommierte Bonitätsdienstleister solche Unternehmen zusammen, die sich durch finanzielle Stabilität und hohe Kreditwürdigkeit auszeichnen.

Gebrüder Weiss ist seit 1993 in der Slowakei vertreten und betreibt dort heute vier Standorte mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele der Kunden stammen aus den Branchen High-Tech, Automotive und E-Commerce.