German Design Award für Walther Faltsysteme

Den pro-K award hat er bereits gewonnen, nun auch den German Design Award 2021: der Rollcontainer von Walther Faltsysteme.

Walther Faltsysteme erhält den Preis dafür, ein weit verbreitetes Produkt signifikant weiterentwickelt zu haben. So verfügt der Rollcontainer des Kevelaerer Herstellers beispielsweise über ein patentiertes Schnellkopplungssystem, das einen einfachen Auf- und Abbau der Transportlösung binnen Sekunden ermöglicht.

Weniger Volumen, hohe Tragkraft

Nach Entfernen der Seitengitter lassen sich bis zu 19 Grundplatten dank spezieller Stapelmulden sicher und unkompliziert stapeln. Parallel können bis zu 18 Seitengitter in die „Parkpositionen“ einer Grundplatte gesteckt werden. Das Volumen der Mehrweg-Transportlösungen wird so um bis zu 80 Prozent reduziert, was bei Rollcontainern Rekord ist und einen besonders effizienten Leertransport ermöglicht.

Darüber hinaus überzeugt das Design mit seiner enormen Stabilität: Der Rollcontainer kann Waren mit einer Masse von 500 kg und mehr sicher transportieren.