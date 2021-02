Großbritannien: cargo-partner erweitert globales Netzwerk

Mit dem 1. Januar 2021 hat cargo-partner seinen Standort in Manchester in Betrieb genommen. Dies folgt auf eine Beteiligung an der lokalen Partnerfirma Aztek International, von welcher cargo-partner nun zu einem Drittel Anteilseigner ist. Das Leistungsspektrum von cargo-partner im Vereinigten Königreich umfasst Luft-, See-, Straßen- und Schienentransport sowie umfassende Zolldienstleistungen gemäß den Anforderungen nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 1. Januar 2021.

Zollkompetenz für Herausforderungen nach dem Brexit

Stefan Krauter, CEO von cargo-partner, erklärt: „Diese Investition in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Aztek ist unser erster strategischer Schritt, um mit cargo-partner im Vereinigten Königreich Fuß zu fassen. Unser Start am 1. Januar war unter anderem von unserem Wunsch motiviert, unsere Kunden bei ihren Herausforderungen im Zusammenhang mit dem jüngst erfolgten Brexit optimal zu unterstützen.“ Im vergangenen Monat sollen die Teams in der EU und in Großbritannien erfolgreich Express-Zoll-Services für zahlreiche Kunden zur Verfügung gestellt haben.

Fokus auf Emergency-Lösungen

Neben der Unterstützung von Kunden bei Zollverfahren nach dem Brexit hat der Logistikdienstleister einen strategischen Fokus auf Expresslösungen für äußerst zeitkritische Transporte gelegt. Seit der Eröffnung des Büros in Großbritannien hat das cargo-partner-Team vor Ort mehrere dringende Sendungen abgewickelt, darunter einen Charterflug mit Autoreifen aus Thailand und andere Express-Luftfrachtlieferungen für Automobilkunden. Zu den Schlüsselbranchen für cargo-partner im Vereinigten Königreich zählen darüber hinaus auch die Bereiche Industrie, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen sowie Einzelhandels- und Konsumgüter.

Starkes europäisches Netzwerk und vollständige Abdeckung Großbritanniens

„Mit unserer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa können wir reibungslose und effiziente Prozesse für Importe und Exporte von und nach Großbritannien sicherstellen. Momentan wickeln wir viel Straßenfracht von der EU nach Großbritannien sowie von Nordirland nach Großbritannien und vice versa ab.“ Dank enger Zusammenarbeit mit dem Partner Aztek International kann cargo-partner das Vereinigte Königreich von drei Bürostandorten in Manchester, East London und Bradford aus vollständig abdecken.

Neben der Bereitstellung von Lösungen für den europäischen Transport werden cargo-partner in Großbritannien und Aztek International starke Handelsbeziehungen über das globale cargo-partner-Netzwerk sowie das Agentennetzwerk von Aztek aufbauen. Der Fokus liegt dabei anfangs auf der Entwicklung neuer Geschäftschancen in Asien einschließlich Indo-ASEAN sowie Nord- und Südamerika.