Hamburger Logistikcenter als Teil der Metropol-Strategie

Standort: Hamburg-Billbrook. Geplante Fläche: 26.000 Quadratmeter. Baustart: Anfang 2021. Das sind die wichtigsten Kennzahlen zum geplanten Logistikcenter von Group7. Geographisch liegt es überaus günstig im Südosten der Hansestadt: 13 Kilometer sind es zum Hamburger Hafen, 16 Kilometer zum Flughafen, 6 Minuten zur A1-Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet und 1 Kilometer zur S-Bahn-Station Billwerder-Moorfleet.

Neue Strukturen für „Same-Day Delivery“?

Mit dem Wunsch der Kunden nach „Same-Day Delivery“ brauchen E-Commerce-Dienstleister stadtnahe Logistikcenter, um schnell auf die Kundenanfragen reagieren zu können. Group7 setzt anstatt auf Pendelverkehr auf stadtnahe Logistikcenter. Auf diese Weise setzt das Unternehmen seine Metropolstrategie um.

Megatrends und Metropolstrategie

Zukunftstrends, die für eine Platzierung der Logistikcenter in den Metropolregionen sprechen, sind zum Beispiel der demografische Wandel und die Urbanisierung. Group7 arbeitet im Transportbereich mit internationalen Partnern zusammen und verfügt damit weltweit über 191 Stützpunkte für die Abwicklung von Sendungen über alle Verkehrsträger: Flugzeug, (Container-)Schiff, Lkw und Bahn. Gerade bei den Lkw-Verkehren sind Logistikcenter in Stadtnähe hoch im Kurs und ein dichtes Netz an Stationen macht einen Logistikdienstleister in Deutschland zu einem attraktiven Partner für andere europäische Unternehmen. Doch auch andere Geschäftsbereiche wie die Luftfracht profitieren mit dem wachsenden Cross-Border-E-Commerce und internationaler Ersatzteillogistik von den Metropollagen der Logistikcenter.

Pharmalogistik profitiert von Stadtnähe

Seit einigen Jahren treibt Group7 auch ein Geschäftsfeld voran, das enge Zeitfenster vorgibt und zudem hohe Ansprüche an die Prozess- und Lagerqualität stellt: die Pharmalogistik. Group7 konnte in den letzten Jahren umfangreiche Kompetenz bei der weltweiten Organisation von Transporten von Medizinprodukten aufbauen. Seit einigen Monaten besitzt der Dienstleister nun das GDP-Zertifikat. Damit können temperaturgeführte Supply Chains weltweit von Group7 kontrolliert werden.

Die Logistikcenter in Stadtnähe bieten außerdem die Chance, mit Pharmakunden zusammenzuarbeiten, die spezielle Value Added Services in Anspruch nehmen, wie beispielsweise das Bestücken von Produktdisplays am Point of Sale (POS).

Mietobjekte ergänzen Metropol-Strategie

Group7 verfügt deutschlandweit über eine Logistikfläche von 220.000 Quadratmeter - mit dem neuen Center in Hamburg werden es 246.000 Quadratmeter sein. Derzeit unterhält das Unternehmen 110.000 Palettenstellplätze. Der Dienstleister setzt allerdings auch auf flexible Mietflächen, die für die Distribution bestimmter Güter wichtig sind und die die Standorte der eigenen Center ergänzen. Denn neben den eigenen Logistikcenter-Standorten München, Frankfurt, Neuss und Hamburg unterhält Group7 auch Niederlassungen mit angemieteten Flächen in Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg und Hannover.