Keine Geschenke für Kunden

Vahle, der Kamener Systemanbieter für mobile Industrieanlagen, unterstützt zu Weihnachten die Kinder- und Jugendhilfen in der Region. Jeweils 2.000 Euro erhalten der Förderverein für Jugendhilfe Kamen sowie der Verein Aktion Lichtblicke. Beide Vereine widmen sich benachteiligten oder von Schicksalsschlägen betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien. Die eine Hälfte des Geldes stammt von Sozialkasse der Belegschaft, die andere vom Kamener Unternehmen selbst. Die finanzielle Unterstützung soll unter anderem für die notwendige Ausrüstung für das Homeschooling sorgen.

Der Weihnachtscocktail für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr unterstützt Torwegge zu Weihnachten wieder ein gemeinnütziges Projekt. Gespendet wird bereits zum vierten Mal in Folge an das Kinderkrebsprojekt „Fruchtalarm“ der Laer Stiftung. 2.500 Euro gehen an die Bielefelder Organisation.

Im Rahmen des Projekts sind ehrenamtliche Mitarbeiter auf Kinderkrebsstationen mit einer mobilen Kindercocktailbar unterwegs. Gemeinsam werden aus Säften und Nektaren bunte und geschmacksintensive Fruchtcocktails direkt am Krankenbett gemixt. Hintergrund der Aktion ist, dass sich durch die chemotherapeutische Behandlung der Geschmacks- und Geruchssinn der Kinder verändert. Essen und Trinken wird zur leidigen Pflicht. Die Fruchtcocktails sollen deshalb nicht nur die Sinne aktivieren, sondern gleichzeitig auch die Motivation zum Trinken steigern sowie Aktivität, Selbstbestimmung und Lebensfreude fördern. „Für uns stehen gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung auf einer Stufe mit wirtschaftlichem Erfolg. Deshalb verzichten wir auch in diesem Jahr wieder auf Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden und spenden stattdessen für den guten Zweck“, sagt Uwe Eschment, Geschäftsführer von Torwegge.

Greiwing spendet an elf Tafeln

Auch Logistikspezialist Greiwing verzichtet ein weiteres Jahr auf Weihnachtsgeschenke für seine Kunden und spendet stattdessen. Seit mittlerweile 17 Jahren setzt sich das Unternehmen an Weihnachten für benachteiligte und kranke Menschen ein. Heuer gehen insgesamt 11.000 Euro an die Tafeln. „Die Tafeln tragen mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit nicht nur dazu bei, dass bedürftige Menschen in Deutschland nicht hungern müssen. Sie verhindern auch, dass einwandfreie Lebensmittel nur deshalb in den Müll wandern, weil sie kleine Druckstellen haben oder nahe am MHD sind“, sagt Jürgen Greiwing, geschäftsführender Gesellschafter von Greiwing Logistics for you.

Rund 265.000 Tonnen Lebensmittel retten die Tafeln nach eigenen Angaben im Jahr, um sie dann an über 1,6 Millionen Menschen weiterzugeben. Von der Weihnachtsspende des Gevener Familienunternehmens profitiert in diesem Jahr nicht wie üblich eine einzelne Einrichtung, sondern gleich elf. „Die Corona-Krise hat viele Fami- lien wirtschaftlich hart getroffen und in Not gebracht. Um möglichst vielen zu helfen, haben wir uns daher entschlossen, unsere diesjährige Spende zu gleichen Teilen an die Tafeln in den elf Städten zu geben, in denen wir selbst mit einer Niederlassung vertreten sind“, so Greiwing.