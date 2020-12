Klimaneutraler Transport mit Elvis

Die Europäischer Ladungsverbund Internationaler Spediteure AG, kurz Elvis, bietet ihren Partnern zukünftig die Möglichkeit, die bei Lkw-Transporten anfallenden Emissionen zu kompensieren. Dafür wurde eine Plattform entwickelt, über die der Ausstoß von Treibhausgasen erhoben werden kann.

Für den Ausgleich werden sogenannte CO2-Zertifikate von Klimaschutzprojekten erworben. Auf diese Weise verbessert sich die Klimabilanz des jeweiligen Unternehmens, was wiederum einen Wettbewerbsvorteil schafft. „Das Transportgewerbe ist unweigerlich für einen signifikanten Teil der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Die entstehenden Klimaschäden können wir nicht vermeiden, aber wenigstens kompensieren“, sagt Jochen Eschborn, Vorstand von Elvis. „Durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten wird in verschiedenste Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern investiert, die das Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre binden oder weitere Emissionen vermeiden und so die Umweltbelastungen reduzieren“, erklärt er.

Steigende Nachfrage nach klimafreundlichen Transportlösungen

Die Suche nach Innovationen im Transport- und Logistikbereich ist laut Eschborn ein elementarer Bestandteil des Selbstverständnisses des Verbunds. „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und unsere Partner befähigen, diese Mehrwertdienstleistung frühzeitig anzubieten und zu vermarkten“, so Eschborn. Dafür sei auch entscheidend gewesen, die eigenen Prozesse am Zentralhub in Knüllwald nachhaltig auszurichten. Seit wenigen Tagen arbeitet man hier klimaneutral.

Kompensation auf Knopfdruck

Für die Klima-Kompensation hat Elvis eine digitale Lösung geschaffen, mithilfe derer die Partner große Mengen an Tourdaten aus dem Inhouse-System in eine Plattform einspielen können. „Das Tool ermittelt automatisch, wie viele Klima-Zertifikate erworben werden müssen, um den Ausstoß zu verrechnen“, so Eschborn. Auf Knopfdruck werden alle Transporte kompensiert.