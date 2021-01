Kühne+Nagel vertreibt Moderna

„Wir sind stolz darauf, mit Kühne+Nagel aus Europa zusammenzuarbeiten, um die Verteilung von Impfstoffen an die Menschen weltweit zu unterstützen. Nach den jüngsten Zulassungen ist dies ein weiterer Schritt zur Lösung der Pandemie und eine aufregende Zeit für unsere beiden Unternehmen und alle Beteiligten", meint Dan Staner, Vice President und Leiter der Region EMEA.

Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna, das Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffe entwickelt wird also mit Kühne+Nagel zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen gaben kürzlich bekannt, dass sie eine internationale Lieferkettenvereinbarung für den Vertrieb und die Lagerung des neuen Impfstoffs getroffen haben. Diese Ankündigung folgt auf die Erteilung der bedingten Marktzulassung für den Covid-19-Impfstoff Moderna durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA).

So sieht die Vereinbarung aus

Kühne+Nagel wird die weltweite Verteilung der Impfstoffdosen von Moderna über die internationale Lieferkette mit Sitz in Europa unterstützen. Dies umfasst die Verteilung an Märkte in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika sowie in Teilen Amerikas.

Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb und die Lagerung des Impfstoffs ausgehend von Kühne+Nagels Pharmazentrum in Europa. Der Logistik-Riese wird sein Netzwerk von mehr als 230 Betrieben weltweit nutzen, um den Impfstoff per Straße und Flugzeug zu verteilen. In Europa betreibt das Unternehmen eine eigene Flotte von über 200 speziellen Pharmatransportfahrzeugen. In allen Phasen des Transports und der Lagerung wird die Produktintegrität bei der erforderlichen Temperatur von -20 Grad Celsius aufrechterhalten.

Der jahrzehntelange Einsatz lohnt sich

Robert Coyle, Senior Vice President, Pharma & Healthcare bei Kühne+Nagel kommentiert: „Mit der heutigen Ankündigung übernehmen wir die Verantwortung für den weltweiten Vertrieb des Covid-19-Impfstoffs Moderna. Wir haben jahrzehntelang in unser Pharma & Healthcare-Netzwerk und unser globales Expertenteam investiert - jetzt sind wir bereit, wenn es am wichtigsten ist.“

Kühne+Nagels Tochterunternehmen für klinische Studienlogistik, QuickSTAT, war ebenfalls ein integraler Bestandteil der Impfstoff-Lieferkette von Moderna und unterstützte die Lieferlogistik für Phase II und Phase III klinischer Studien in den USA.

Kühne+Nagel hat auch Partnerschaften mit Behörden in mehreren Ländern für die lokale Lagerung und die Verteilung auf der letzten Meile geschlossen, wie zum Beispiel in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland, Nordrhein-Westfalen.