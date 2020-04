Lkw-Verkehr in Europa sinkt massiv

Die Auswirkungen von Covid-19 auf den europäischen Lkw-Verkehr sind offenbar dramatisch. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Fahrten in Italien (im Vergleich zum Vorjahr) um 37 Prozent gesunken. In Spanien waren es sogar 50 Prozent und in Frankreich 46 Prozent.

Diese Daten hat die auf Logistik-Monitoring spezialisierte Plattform Sixfold veröffentlicht. Obwohl sich die Lage im letzten Monat etwas entspannt habe, sei die Transportbranche nach wie vor von Problemen an den Grenzen belastet. Die durchschnittliche Zeit, um Grenzen zu überqueren, sei um 26 Prozent länger als vor Ausbruch der Epidemie, berichtete Sixfold auf seiner Website.

Die meisten Probleme gebe es noch an den Grenzen zwischen Österreich und Ungarn, zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik sowie zwischen Bulgarien und Rumänien. In der ersten April-Woche seien die von Lkw zurückgelegten Distanzen um durchschnittlich 24 Prozent geringer als vor Ausbruch der Seuche. (apa/red)