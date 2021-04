Malpensa investiert in Cargo-Bereich

Trotz Pandemie und Wirtschaftskrise in Italien will der Mailänder Flughafen Malpensa wachsen. Investitionen sind zur Entwicklung des Cargo-Verkehrs vorgesehen. Die Betreibergesellschaft der Mailänder Flughäfen SEA plant Investitionen in Höhe von 90 Millionen Euro zur Entwicklung der Infrastrukturen für den Cargo-Bereich, berichtete die Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore".

Der Warentransport wächst

Während der Passagierverkehr seit Beginn der Pandemie schwere Rückschläge erlitten hat, wächst auf Norditaliens größtem Flughafen der Warentransport. Allein in den ersten zwei Monaten 2021 wurden 130.000 Tonnen umgeschlagen, was einem Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 entspricht. Im März wurde ein Stützpunkt des Logistik-Unternehmens DHL Express Italy eingeweiht, das Investitionen in der Größenordnung von 110 Millionen Euro erforderte. In den vergangenen Tagen startete der neue UPS-Flug Neapel-Mailand-Köln.

Geplant ist in Mailand-Malpensa die Errichtung neuer Lagerhallen für die verschiedenen Waren, für Cargo-Händler und E-Commerce-Kuriere. Damit will Mailand-Malpensa seine Rolle als stärkster italienischer Cargo-Flughafen konsolidieren und die Zahl der umgeschlagenen Waren auf zwei Millionen Tonnen jährlich verdoppeln. (apa/red)