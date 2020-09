Monika Thielemann-Hald leitet Automotive Logistics bei Hellmann

Monika Thielmann-Hald verfügt über langjährige internationale Erfahrungen in der Automobillogistik. Nachdem sie fast 20 Jahre bei Schenker in verschiedenen Managementfunktionen im Bereich Automotive tätig war, wechselte sie 2014 zu Panalpina, wo Thielemann-Hald den Bereich Automotive Logistics Solutions in Europa aufbaute.

Monika Thielmann-Hald folgt auf Martin Wehner, der den Automotive-Bereich bei Hellmann in den letzten Jahren geleitet und nun die Rolle des Chief Commercial Officers Europe übernommen hat.