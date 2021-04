Neue Logistikdrehscheibe von TGW für Puma

Puma bündelt seine Europa-Logistik in einem modernen Intralogistik-System an einem zentralen Standort und nimmt laut eigenen Angaben eines der weltweit leistungsfähigsten Fulfillment Center für Fashion in Betrieb. Aus dem 63.000 Quadratmeter großen Omni-Channel-Distributionszentrum werden Einzel- und Großhändler sowie Online-Kunden beliefert. Das innovative System ist ein weiterer Meilenstein der Puma-Strategie „Forever Faster“. Es bildet die Basis, Kunden in ganz Europa schnell und zuverlässig mit den Produkten des Sportartikel-Spezialisten zu beliefern.

Kurze Durchlaufzeiten, hohe Performance

Nach dem Spatenstich 2019 entstand ein innovatives Logistiksystem, bei dem der Fokus auf Geschwindigkeit und höchster Performance lag. Trotz Corona-Pandemie konnte der Zeitplan eingehalten werden.

„Forever Faster“ in der Intralogistik

Das Herzstück der Anlage bildet ein extrem flexibles FlashPick-System des österreichischen Intralogistikspezialisten TGW, das auf die Kombination verschiedener Vertriebskanäle spezialisiert ist. Auf einer Fläche von rund neun Fussballfeldern stehen mehr als 700.000 Lagerplätze für Schuhe, Mode und Accessoires zur Verfügung. 500 Shuttle-Roboter lagern die Kartons automatisch aus, bevor sie in die Kommissionierung und anschließend in die Verpackung kommen. Transportiert werden sie über ein Netzwerk von mehr als 21 Kilometer energieeffizienter KingDrive-Fördertechnik.

„Schnelle und nachhaltige Logistik, dafür steht Geiselwind. Und TGW als Generalunternehmer für die Intralogistik hat dabei eine wichtige Rolle eingenommen“, betont Maximilian Molkenthin, Senior Head of Logistics bei Puma.

© TGW Aus dem 63.000 Quadratmeter großen Omni-Channel-Distributionszentrum werden Einzel- und Großhändler sowie Online-Kunden beliefert.

74 Millionen Artikel jährlich

Der gesamte Prozess der Bearbeitung eines Kundenauftrags nimmt im Durchschnitt nur zehn Minuten in Anspruch. Bis zu 74 Millionen Artikel pro Jahr finden so zukünftig ihren Weg zu Geschäfts- und Online-Kunden in ganz Europa. Dank kurzer Durchlaufzeiten und hoher Performance schnell, effizient und zuverlässig – und somit „Forever Faster“

Johann Steinkellner, CEO Central Europe TGW Logistics Group, meint: „Das intelligente und leistungsstarke TGW FlashPick-System garantiert höchste Performance bei den Auslieferungen und steigert die Effizienz im Order Fulfillment signifikant. Damit ist Puma optimal für die Zukunft gerüstet.“

Green Logistics im Fokus

Insgesamt wurden rund 200 Millionen Euro in die CO2-neutrale, nach Leed Gold-Standard zertifizierte Logistikdrehscheibe investiert. Besonderer Fokus lag dabei auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit: Unter anderem durch eine optimal gedämmte Gebäudehülle, eine mehrere Tausend Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage, den Einsatz von zertifiziertem Grünstrom sowie besonders energieeffiziente Intralogistik-Module: TGW KingDrive senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Fördertechnik-Systemen um bis zu 30 Prozent.