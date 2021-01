Neue Vorsitzende von IRG-Rail

Mit 1. Jänner 2021 hat Maria-Theresia Röhsler, die Geschäftsführerin der österreichischen Regulierungsbehörde Schienen-Control, den Vorsitz der Independent Regulators' Group-Rail (IRG-Rail) übernommen. Im Jahr davor war sie Vize-Vorsitzende. Unter ihrem Vize-Vorsitz hatte die Schienen-Control 2020 die Erarbeitung der IRG-Rail-Strategie 2021 bis 2024 übernommen, die im Herbst erfolgreich verabschiedet wurde.

31 minus 1?

IRG-Rail wurde 2011 in Den Haag von 15 europäischen Eisenbahn-Regulierungsbehörden gegründet. Damit fällt sowohl das zehnjährige Jubiläum von IRG-Rail als auch das Europäische Jahr der Schiene in die Zeit des Vorsitzes der Schienen-Control. Die Mitgliederzahl des Netzwerks ist mittlerweile auf 31 Regulierungsbehörden angestiegen, darunter auch die britische Regulierungsbehörde, das Office of Rail and Road (ORR). Durch den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs könnte sich eine Änderung ergeben. Daher soll unter dem Vorsitz der Schienen-Control 2021 auch über den künftigen Mitgliedsstatus von ORR entschieden werden.

Als Gründungsmitglied arbeitet die Schienen-Control von Beginn an bei IRG-Rail mit. Ziel des Netzwerks ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden weiter zu stärken und die Schaffung eines einheitlichen, wettbewerbsfähigen, effizienten und nachhaltigen Eisenbahnmarktes in Europa voranzutreiben.