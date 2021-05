Neuer Cross-Belt-Sorter HC-Loop von MHS

Der Systemintegrator Material Handling Systems (MHS) hat eine neue Version seines Cross-Belt-Sorters HC-Loop auf den Markt gebracht. Die weiterentwickelte automatische Quergurt-Sortieranlage ist nun auch als Double-Cell-System verfügbar. In Kombination mit einer maximalen Laufbandgeschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde steigert die integrierte zweite Sortierzelle den Durchsatz der Anlage auf fast 20.000 Artikel pro Stunde.

Damit eignet sich der HC-Loop insbesondere für Unternehmen mit großem Auftragsvolumen und hoher Paketvielfalt, wie zum Beispiel E-Commerce-Händler. Die Lösung verarbeitet sämtliche Behältnisse unabhängig von deren Form, Größe oder Oberflächenbeschaffenheit. Durch das modulare Design lässt sie sich außerdem je nach Kundenanforderung individuell anpassen und ist besonders robust.

Konstante Ausschleusungsgenauigkeit durch automatische Zentrierfunktion

„Speziell im E-Commerce sind die Distributionsprozesse heute komplex und die Anforderungen an die Intralogistik hoch. Aufgrund der hohen Durchsatzrate und der Präzision können sich Unternehmen mit unserem neuen HC-Loop einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen“, sagt Kai Ramadhin, Director Sales & Marketing bei MHS International. Die weiterentwickelte Version der 2019 erstmals auf den Markt gebrachten Sortieranlage ist mit einer automatischen Zentrierfunktion ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass die Artikel präzise in der Mitte der flachen Förderfläche positioniert werden und gewährleistet so eine konstante Ausschleusungsgenauigkeit. Auf diese Weise können auch schmale Ausgangsrutschen verwendet und somit Stellflächen effizient genutzt werden.

Das bewirkt der lineare MHS-Induktionsmotor

Basis für die hohe Durchsatzleistung des Systems ist der neue lineare MHS-Induktionsmotor. Mittels intelligenter Algorithmen bestimmt die integrierte Software zunächst den optimalen Materialfluss, um eine reibungslose Beladungskombination für den HC-Loop bereitzustellen. Zusätzlich verwendet der Quergurtsorter reibungsresistente Schienen, die in Kombination mit dem Kurvendesign zur Reduzierung von Vibrationen beitragen. Das Zusammenspiel von Hardware und Software gewährleistet laut Ramadhin nicht nur eine hohe Präzision: „Das modulare Design der Lösung ermöglicht ein flexibles Layout, wodurch weiterer Platz eingespart werden kann.“

MHS verarbeitet bei seiner Lösung außerdem nur rostfreien Edelstahl. Dadurch ist der HC-Loop besonders langlebig und geräuscharm. „Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Komponenten. Dies in Kombination mit der kompakten Bauweise erfordert nur einen geringen Wartungsaufwand für den Anwender“, sagt Ramadhin. Im Falle einer Störung läuft das System trotzdem weiter, die Reparatur kann aufgeschoben werden. Zudem ist ein und derselbe Zelltyp für die gesamte Anlage geeignet und kann somit problemlos in kürzester Zeit auch durch ungeschultes Personal ausgetauscht werden.