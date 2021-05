Neues Robotersystem von Hermle

Klein ist es nicht gerade. Andererseits: Die zwölf Quadratmeter Aufstellfläche sind angesichts des Gebotenen eher knapp bemessen. Das Robotersystem RS 1 von Hermle ist eine Kombizelle für die Paletten- und Werkstückautomation, und es bietet vor allem ziemlich viel Flexibilität.

Das Regalspeicherkonzept sorgt für hohe autonome Laufzeit, Greifer- und Vorrichtungswechsel laufen automatisch ab, und der vollwertige Rüstplatz ermöglicht ein hauptzeitparalleles Rüsten von Paletten und Werkstückträgern.

Verschiedene Konfigurationen

Die Anwender können unter anderem zwischen einem 1- und einem 2-Maschinensystem wählen. RS 1 kann mit einer Maschine verwendet werden, oder man verkettet für maximalen Output zwei Maschinen miteinander. Es kann auch später von einem auf zwei Bearbeitungszentren nachgerüstet oder um ein drittes Regalmodul, eine Waschanlage, eine Messmaschine oder ein fahrerloses Transportsystem erweitert werden.

© Hermle Optimaler Zugang zum Arbeitsraum des Bearbeitungszentrums für den Einrichtbetrieb, während der Roboter an der zweiten Maschine im Automatikbetrieb arbeitet.

Das Gesamtkonzept RS 1 funktioniert mit verschiedenen Hermle-Bearbeitungszentren: C 12, C 22, C 250, C 32, C 400 oder C 42. Dabei ist egal, ob zwei gleiche oder zwei unterschiedliche Maschinen miteinander verkettet werden. Bei einer Maschine wird die Automation mit dem Hermle-Automation-Control-System HACS oder mit dem Fertigungsleitsystem Soflex, bei zwei Maschinen immer mit Soflex gesteuert.

Fast keine manuellen Eingriffe

Die NC-gesteuerten Langhubspanner und Greifer erlauben einen vollautomatischen Werkstückwechsel. Im Zusammenspiel mit der individuellen Teilebevorratung durch stufenlos einstellbare Universalmatrizen erhöht das Robotersystem RS 1 die Produktivität automatisch.

Gerade hier liegt einer der größten Vorteile: NC-Greifer und automatisch verstellbare Spannmittel passen sich – durch den sehr großen Greif- und Spannbereich – den Werkstückrohlingen an, sodass manuelle Eingriffe nahezu eliminiert werden.

© Hermle Der Rüstplatz des RS 1.

Drei individuell wählbare Regalspeichermodule sorgen für die optimale Teilebereitstellung. Egal, ob Paletten mit bis zu 398 x 398 mm oder Universalmatrizen in fünf Varianten für kubische oder zylindrische Werkstückrohlinge. Alles findet in den Regalspeichern seinen Platz, auch die verschiedensten Greifer oder Spannmittel. Ein weiterer Pluspunkt: Die Maschinen können natürlich auch autark betrieben werden.

RS 1 ist komplett in die Hermle-Software-Welt integriert und dementsprechend einfach über den Touchscreen zu bedienen – und zwar wie eine Einzelmaschine. Manuelle Eingriffe fallen dabei kaum an.