Piece-Level-Tracking nun auch für Airlines möglich

Mangelnde Transparenz entlang der Lieferkette ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen, mit denen Frachtanbieter konfrontiert sind. Eine im Dezember 2020 durchgeführte Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass 92 Prozent der Supply Chain Fachleute den ihnen vorliegenden Daten über Produkte, die ihre Lieferketten durchlaufen, nicht vertrauen.

Die Befragten berichteten auch von erheblichen jährlichen Bestandsverlusten durch verdorbene Produkte aufgrund mangelnder Transparenz – Pharmaunternehmen gaben Verluste in Höhe von 138 Millionen US-Dollar pro Jahr an. Eine weitere Studie unter nordamerikanischen und europäischen Einzelhändlern ergab, dass nur 16 Prozent der befragten Unternehmen die Möglichkeit haben, wichtige Leistungsindikatoren für ihre Lieferkette in Echtzeit zu bekommen.

Nun hat Unisys eine neue Softwarefunktion vorgestellt die es Fluggesellschaften erstmals ermöglicht, den Status und Standort jedes einzelnen Frachtstücks im Laufe seiner gesamten Reise nachzuvollziehen.

Die Technologie des Piece-Level-Trackings (PLT) wird bereits von Versandunternehmen eingesetzt, sie konnten allerdings PLT bisher nur über ihre eigenen Flugzeuge nutzen und nicht, wenn sie eine Fluggesellschaft mit dem Transport der Fracht beauftragten.

Die neue, speziell für Fluggesellschaften verfügbare Funktion Piece-Level-Tracking (PLT) ist in die Anwendung Unisys Cargo Core integriert. „Mit der Zunahme von E-Commerce und der wachsenden Menge an spezieller Luftfracht, die es zu befördern gilt, ist es sowohl für Online-Händler wie auch für Käufer wichtig zu wissen, an welcher Stelle der Lieferkette sich einzelne Frachtstücke befinden. Das beginnt bei der Spedition und reicht bis hin zur Auslieferung an den Empfänger – und zwar nicht nur bezüglich der Gesamtsendung, sondern für sämtliche Bestandteile der Lieferung", so Rodney Melton, Senior Director, Industry and Client Management bei Unisys. „Die neue Funktion ist außerdem von entscheidender Bedeutung für Lieferanten, die detaillierte Informationen über ihre Sendung benötigen – für eine effektivere Planung und Lagerung ebenso wie für eine bessere Transparenz, um die Einhaltung lokaler Zölle und Vorschriften zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für Fracht, die von hoher Priorität beziehungsweise verderblich ist wie Arzneien, Lebensmittel oder lebende Tiere.“