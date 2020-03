So geht Amazon mit der Corona-Krise um

Der Versandhändler Amazon will 100.000 Mitarbeiter für Lager und Auslieferung in den USA einstellen, um den Anstieg der Online-Bestellungen wegen der Coronavirus-Epidemie zu bewältigen. In einem Blogeintrag kündigte Amazon an, insgesamt 350 Millionen Dollar (315,20 Millionen Euro) zu investieren, um die Stundenlöhne der Beschäftigten in den USA um zwei Dollar und in Europa um etwa zwei Euro zu erhöhen. Darüber hinaus arbeitet der Onlinehändler daran, die Preissteigerungen bei bestimmten Produkten des täglichen Bedarfs einzudämmen und nimmt bestimmte Produkte aus dem Sortiment. (APA/red)