SSI Schäfer konzipiert Logistikzentrum für Chiron

Mit dem größten Investitionsprojekt in der fast 100-jährigen Unternehmenshistorie entschied sich die Leitung von Chiron für die Errichtung eines neuen Produktionszentrums mit angebundenem Lagerbereich, die „Chiron Precision Factory“.

Die neue, zentrale Logistik am Standort Neuhausen verbindet die Chiron Precision Factory mit den bestehenden Produktionsgebäuden. Bei der Ausstattung der Factory haben IT-Experten, Produktions- und Intralogistikplaner hinsichtlich Digitalisierung alles Mögliche umgesetzt, um eine hohe Produktivität und zukunftsfähige Ausrichtung sicherzustellen.

So wurden etwa digitale Montagemappen, berührungslose Logistikbuchungen und intelligente Materialflüsse mit wegeoptimierten Kommissionier- und Bereitstellungsprozessen als wichtige Meilensteine auf dem Weg zur papierlosen Fabrik etabliert.

Die operativen Bereiche mit 9.000 m² Fläche für die Produktion und 2.500 m² Logistikfläche wurden speziell auf die präzise Montage neuer Maschinenbaureihen ausgerichtet. Bis zu 400 Maschinen werden die Chiron Precision Factory künftig pro Jahr verlassen. Optimierte Montage- und Logistikprozesse sorgen dabei für kürzeste Lieferzeiten. Die konkreten Anforderungen für die zuverlässige Versorgung der Montageplätze in der neuen Precision Factory hat SSI Schäfer mit Realisierung einer umfassenden, durchgehend mitwachsenden Lösung abgedeckt.

Regaltechnik mit QR-Code

Für die Bevorratung und den optimalen Zugriff auf die benötigten Komponenten und Materialien hat SSI Schäfer zunächst eine 6-gassige, manuell bedienbare Palettenregalanlage mit speziellem Kabeltrommelregal sowie eine Regalanlage mit rund 840 Fachböden für die Kleinteilelagerung installiert. In der neuen Fachbodenregalanlage kommen Sichtlagerkästen der Serie LF zum Einsatz. Dank der schrägen Frontöffnung wird ein schneller und einfacher Zugriff auf die Materialien gewährleistet.

Außerdem sorgte SSI Schäfer mit der eindeutigen Kennzeichnung aller Lagerstellplätze für Transparenz und datentechnische Verknüpfung von Lagerbestand und dem prozessführenden IT-System SAP MM. Die gesamte Regaltechnik wurde mit QR-Code-Beschriftung ausgestattet.

Das ermöglicht eine mobile Datenerfassung und bei Bedarf eine zügige Lagerplatzänderung. Die Lagereinrichtung ist als mitwachsendes System geplant, das in weiteren Ausbaustufen nach Bedarf erweitert und automatisiert werden kann. So sieht das Konzept ein künftiges Schwerlastregal sowie vier Lagerlifte vor.

700 Paletten-Stellplätze

Aus dem Baukastensystem des Palettenregals PR 600 hat SSI Schäfer für Chiron eine Regalanlage mit mehr als 700 Stellplätzen zur Einlagerung von großen Bauteilen für die Endmontage, wie etwa bearbeitete Gussteile, Achsmotoren oder Fahrständer erstellt. Das Palettenregal ist 1.250 mm tief und mit Gitterrosten versehen.

Mit seiner Rahmenhöhe von 5,20 Meter bietet die Regalanlage bis zu sechs Ebenen. Die Gangbreite ist auf vier Meter ausgelegt. In der Konzeption sind später auch Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) vorgesehen, welche die Bestückung und Entnahme im Palettenregal übernehmen können. Entsprechend sind die Transportwege und die Regaltechnik auf automatische Prozesse bereits ausgerichtet.

Eine Zeile des Palettenregals ist als Kabeltrommelregal mit neun Feldern für jeweils fünf Kabeltrommeln übereinander gestaltet. Die Aufhängungen ermöglichen die Einbringung von Rollengrößen mit jeweils bis zu 500 mm Durchmesser, 685 mm Trommelbreite und 275 kg Gewicht. Je Feld wird der Regalbereich mit den hängenden Kabeltrommeln durch eine Ebene mit jeweils zwei Palettenstellplätzen abgeschlossen.

20.000 Picks für taktgerechte Montageversorgung

Für die Übernahme der Wareneingänge ist eine rund 750 m² große Anlieferhalle eingerichtet worden. Sie gewährleistet eine wetterunabhängige Warenannahme. Großkomponenten werden zwei Tage vor Bedarf angeliefert und direkt auf den Bereitstellungsflächen der Produktion postiert, damit sie beim Zugriff optimal temperiert sind.

Alle Materialien, die eingelagert werden, durchlaufen zunächst den Wareneingang. Dort finden Wareneingangsprüfung und Vereinnahmung statt. Anschließend nehmen Stapler die Paletten auf und bringen sie an die vom SAP-System vorgegebenen Lagerplätze oder an die Umpackplätze für die Lagerung in der Fachbodenregalanlage. Lagerprinzip ist die Fixplatzlagerung.

Für die Auftragskommissionierung werden die eingelagerten Materialien auf Abruf durch die Montageplätze mobil aus dem Groß- und Kleinteilebereich kommissioniert. Bei den Schüttgütern erfolgt die Kommissionierung mit einem Zwei-Behälter-System in Kanban-Abwicklung. Die bestandsgeführten Materialien werden über SAP-Kanban gesteuert bzw. aus SAP automatisch nachbestellt. Bei C-Artikeln erfolgt die Nachbestellung des Materials automatisch über ein autark funktionierendes RFID-System.

Das Material wird baugruppenunabhängig in den Regalanlagen kommissioniert und für die Maschinenendmontage anschließend in Kunststoffbehältern zu Baugruppen zusammengefasst. Die Behälter werden mit der Bezeichnung für die Baugruppe beschriftet. Die in den Regalen und im Materialfluss eingesetzten Behälter von SSI Schäfer sind durchweg aus recyceltem Material. „Die Lagerbehälter aus Regranulat unterstreichen den ökologischen Gedanken, der das gesamte Projekt prägt“, so Kalisch.

Die Übernahme der baugruppengerecht konfektionierten Behälter in das Montagewerk erfolgt nach den jeweiligen Maschinentakten. Bei Kommissionierung und Bereitstellung kommen spezielle Kommissionierwagen zum Einsatz, die mit den Materialien für den nächsten Montagetakt bestückt werden. Auf sogenannten Bahnhöfen werden die Kommissionierwagen für die Abgabe an die Endmontagelinien bereitgestellt und mit Auftragskomponenten aus anderen Lagerbereichen zusammengeführt. Anschließend übernimmt die Logistikabteilung die Lieferung der Wagen und Großkomponenten bis an die Montagestationen.

Auftraggeber

Chiron (Tuttlingen, D) entwickelt, fertigt und verkauft CNC-Werkzeugmaschinen. Im Sinne von Turnkey-Lösungen bietet Chiron auch Gesamtpakete aus CNC-Bearbeitungszentrum, Spannvorrichtungen, Werkzeugen und Modulen zur Automation und programmiert den Fertigungsprozess.

Auftragnehmer

Der Spezialist für modulare Lager- und Logistiksysteme SSI Schäfer Gruppe (Neunkirchen, D) beschäftigt weltweit in rund 70 operativ tätigen Gesellschaften und an zehn Produktionsstätten rund 10.000 Mitarbeiter. SSI Schäfer plant, konzeptioniert und produziert Systeme zur Einrichtung von Lagern, Betrieben, Werkstätten und Büros, manuelle und automatische Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme sowie Lösungen für Abfalltechnik und Recycling. Außerdem bietet die Gruppe releasefähige Software für den innerbetrieblichen Materialfluss.