Still: ​​​​​​​Gesamtlösungen

Für ein ermüdungsfreies, effizientes, sicheres und ergonomisches Arbeiten in jeder Situation bietet Still verschiedene Fahrerassistenzsysteme und -funktionen, die die Messebesucher auch live ausprobieren können. Dazu gehört der Pre-Shift Check, eine Sicherheitsüberprüfung des Fahrzeugs vor Beginn der Arbeit, bei dem der Fahrer über einen Dialog im Display bei der täglichen Überprüfung des Staplers unterstützt wird.

Unter dem Motto „We drive automated vehicles“ präsentiert Still zahlreiche Möglichkeiten der Automatisierung von Serienfahrzeugen. In einer Live-Demonstration zeigt Still verschiedene automatisierte Fahrzeuge im Zusammenspiel untereinander sowie die Interaktion der Fahrzeuge mit dem Menschen – darunter der IFOY Winner 2019: der automatisierte Schlepper LTX 50. Zu sehen gibt es zudem die Weiterentwicklungen im Bereich der autonom fahrenden Kommissionierer.