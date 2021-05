TGW errichtet Europa-Logistikzentrum für Levi Strauss

Auf einem Areal von knapp 155.000 Quadratmetern bündelt Levi Strauss & Co. in Dorsten seine Europalogistik. Ziel ist es, schneller und effizienter auf Marktbedürfnisse reagieren zu können, Lieferzeiten zu verkürzen und das Wachstum in allen Vertriebskanälen zu beschleunigen. Der neue Standort soll den Denim-Leader dabei unterstützen, Nachhaltigkeit, Flexibilität und Digitalisierung der globalen Lieferkette voranzutreiben. Mit der Einrichtung des MHE-Systems wurde TGW beauftragt.

Hochautomatisierte Logistikdrehscheibe

Besonderheit der Logistikdrehscheibe ist das intelligente, hochautomatisierte Ware-zur-Person-System: TGW FlashPick wurde entwickelt, um unvorhersehbare und schwankende Auftragsstrukturen flexibel zu bewältigen. Sollte sich der Bestellanteil zwischen den Vertriebskanälen (Filialen, Online und Wholsesale) verschieben oder die Auftragsstruktur verändern, erfüllt das System die neuen Anforderungen weiter hocheffizient.

Durchlaufzeit von im Schnitt nur zehn Minuten

An Peaktagen können bis zu 350.000 Teile versendet werden. Die Durchlaufzeit vom Auftragsstart bis zum versandfertigen Paket beträgt dabei im Schnitt nur etwa zehn Minuten. Das Projekt gliedert sich in zwei Abschnitte: In der ersten Phase bis 2023 wird eine Durchsatzleistung von bis zu 33 Millionen Teilen pro Jahr erreicht. Dieser Wert steigt in einem zweiten Schritt auf 55 Millionen – durch die Erweiterung der Lagerkapazität sowie zusätzliche Kommissionier-Arbeitsplätze.

TGW Warehouse Software als zentrale Schnittstelle

Mittelpunkt der Anlage bildet die Kombination aus einem fünf-gassigen Shuttle-System sowie einem Automatischen Kleinteilelager (AKL) mit 830.000 Stellplätzen. Aufträge werden an zehn Kommissionier-Arbeitsplätzen PickCenter gepickt, ein acht Kilometer langes Netzwerk energieeffizienter KingDrive-Fördertechnik verbindet die Bereiche miteinander.

Die TGW Warehouse Software unterstützt Levi Strauss dabei, die hohen Anforderungen des Omni-Channel-Betriebs beherrschbar zu machen und ist integraler Bestandteil der Lösung: Sie übernimmt Planung, Überwachung sowie Optimierung sämtlicher Intralogistik-Prozesse.

Nachhaltigkeit im Fokus

Um Ressourcen effizient zu nutzen, werden bis zu 70 Prozent der angelieferten Warenkartons wieder für den Versand verwendet. Eine innovative Robotik-Lösung von TGW übernimmt das automatische Umpacken von den Kartons in Behälter. Zudem verzichtet Levi Strauss & Co. beim Versand auf den Einsatz von Polybags aus Kunststoff und kommissioniert stattdessen direkt in Kartons bzw. Papiertaschen.