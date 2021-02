TGW: Hochautomatisiertes Fulfillment Center für Urban Outfitters

Das neue Distributionszentrum in Kansas City soll Urban Outfitters Inc. bei seinem Wachstumskurs unterstützen. Das Kernelement der Automatisierung bildet FlashPick, die intelligente Lösung für das vollautomatische Split-Case-Picking. Der Single Order-Managementansatz setzt Maßstäbe in Bezug auf Schnelligkeit und Flexibilität – ebenso wie bei der Kombination von Vertriebskanälen.

Das Design des Fulfillment Centers in Kansas City basiert auf der Lösung, die TGW aktuell auch für Urban Outfitters in Großbritannien errichtet. Es umfasst unter anderem zwei intelligente, vollautomatische Kommissionierroboter Rovolution sowie sowie 46 manuelle Kommissionier-Arbeitsplätze PickCenter One.

Retail- und Online-Bestellungen effizient kombinieren

Im Wareneingang werden die ankommenden Kartons in Behälter umgeladen und eingelagert. Vom Shuttle dort kommen die Bestellungen zu 46 Hochleistungs-Goods-to-Person-Arbeitsplätzen und anschließend zur Verpackung bzw. in den Versand. Die einzelnen Bereiche der Anlage sind mit energieeffizienter KingDrive-Fördertechnik verbunden. Sämtliche Prozesse werden von der TGW Warehouse Software überwacht, die über eine Schnittstelle an das Manhattan Warehouse Management System des Kunden angebunden ist.

Urban Outfitters und TGW arbeiten bei den Projekten in den USA und Großbritannien eng zusammen. Egal ob Retail- oder Online-Bestellungen: die operativen Prozesse sind bei beiden Vertriebskanälen dieselben. Das erleichtert unter anderem das globale Mitarbeitertraining sowie Wartungsprozesse.