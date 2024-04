Die Roland Spedition GmbH wurde 1982 als Joint Venture des österreichischen Logistikers Heinz Gutjahr und der Bremer Roland Spedition gegründet und ist mit einem jährlichen Aufkommen von rund 130.000 TEU einer der größten eigentümergeführten Container-Operateure für den kombinierten Hinterlandverkehr in Österreich. Nun hat die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 51 Prozent der Anteile am österreichischen Spediteur übernommen.



„Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, einen Partner mit an Bord zu holen. Mit der HHLA haben wir einen starken strategischen Partner gefunden, um Roland langfristig und nachhaltig weiterentwickeln zu können. Dabei liegen uns nicht nur Nachhaltigkeit und digitale Innovation am Herzen, sondern vor allem der Ausbau unseres Streckenangebots“, erklären dazu die Roland-Geschäftsführer Christian Gutjahr und Nikolaus Hirnschall, die auch weiterhin als Mitgesellschafter und Geschäftsführer an Bord bleiben.



Derzeit erstreckt sich Netzwerk der Roland Spedition über Mittel- sowie Südeuropa und verbindet die Seehäfen Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwerpen sowie Koper und Triest mit dem Hinterland. Die HHLA soll nun das Leistungsangebot von Roland mit ihrem breiten europäischen Netz aus Seehafenterminals in Hamburg, Tallinn, Triest und Odessa sowie intermodalen Hinterlandverbindungen und Inlandterminals verbinden.



„Roland hat sich unter den beiden Geschäftsführern Christian Gutjahr und Nikolaus Hirnschall zu einem „best-in-class“-Anbieter für intermodale, umweltfreundliche Transporte entwickelt und ist ein verlässlicher Partner für seine internationalen Kunden und den Hamburger Hafen. Roland ist damit eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Leistungsportfolio im europäischen Intermodalmarkt und stärkt entscheidend auch die Verbindung zwischen dem Hamburger Hafen und dem wichtigen österreichischen Markt. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir gemeinsam fortschreiben“, kommentiert Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der HHLA, die noch nicht gänzlich vollzogene Transaktion.