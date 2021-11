Trans-o-flex erweitert Geschäftsführung mit Eugen Günther

Der Expressdienst Trans-o-flex hat seine Geschäftsführung erweitert: Eugen Günther wurde zum vierten Geschäftsführer - neben Wolfgang P. Albeck (CEO und COO), Michael Schmidt (CFO) und Jens Graefe (Business Development) - des Unternehmens ernannt. Er übernimmt die Verantwortung für den Bereich Vertrieb.

Eugen Günther kennt nicht nur unser Unternehmen in allen seinen Feinheiten, sondern hat hervorragende Beziehungen zu unseren Kunden und ein gutes Gespür für ihre Bedürfnisse“, sagt Albeck. „Außerdem hat er in den letzten Jahren sehr erfolgreich am Umbau unseres Vertriebs im Blick auf eine an den Kundenbedürfnissen orientierten und hochspezialisierten Beratung mitgewirkt.“



Günther arbeitet bereits seit mehr als zehn Jahren für Trans-o-flex. 2010 hat der Kaufmann für Groß- und Außenhandel bei dem Logistikdienstleister im Vertriebs- Außendienst in der Region Rhein-Main angefangen. Zuvor hatte er mehrere Jahre bei TNT Express sowie bei einem Unternehmen der Healthcare-Branche ebenfalls im Verkauf gearbeitet.