Transportroboter: Performance visualisieren und steigern

Mit dem entwickelten Analyse-Tool will Asti Mobile Robotics die Auswertung von Transportaktivitäten in der Intralogistik erleichtern. Die Software ermöglicht eine genaue Analyse der gesamten Performance einer Transportroboter-Flotte nach Routen sowie Tagen und zeigt auf, wo in der Produktion Transportabläufe verbessert werden können. Weiterhin lassen sich Wartungstermine im Voraus planen und eventuelle Verschleißausfälle einzelner Roboter früher erkennen.

Daten über Transportaufträge und Roboterleistungen werden von der Software automatisch erfasst und visualisiert in Grafiken nach Insights (Übersicht aller aufgeführten Transporte, Effizienzübersicht, Anomaliedetektion, Box Polts, Fehlerhafte Anfahrten) dargestellt. Die Software eignet sich besonders für die Integration und Abnahme eines Fahrerlosen Transportsystems in einer neuen Fertigungsumgebung. Die Leistung kann verfolgt werden und eventuelle Schwachstellen oder Fehlerquellen leichter identifiziert werden. Tägliche Reports können zudem den Projektstatus transparent gestalten.

Aus für Excel

Bislang erfolgt die Kapazitätsberechnung für das Transportvolumen am Anfang einer jeden Umstellung auf ein neues Fahrerloses Transportsystem (FTS) vor allem händisch in Excel und unter Zuhilfenahme von Logdaten, die das zentrale Orchestrierungsprogramm generiert („AIC“ – AGV Interface Controller). Die Auswertung der Excel-Daten erfordert dabei großes Know-How über das System und wird meist nur von FTS-Spezialisten durchgeführt. Auch mit Erfahrung ist dieser Prozess zeitaufwendig, bevor Leistungsparameter erstellt und Fehler im Verhalten sowie Optimierungspotenziale der Transportroboter gefunden werden können.