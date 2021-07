Vorstandswechsel bei Hödlmayr

Mit gravierenden Veränderungen startet der Fahrzeug-Logistik-Experte Hödlmayr in das zweite Halbjahr. Andreas Sundl übernimmt die Vorstands-Agenden vom langjährigen COO Martin Wilflingseder. Robert Horvath, CFO, wird neuerlich bestellt und Wolfgang Niessner wechselt wieder in den Aufsichtsrat. Aufgrund unterschiedlicher Auffassung der strategischen Ausrichtung der Unternehmensgruppe ist Wilflingseder per 30. Juni 2021 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Sundl wird nicht nur die operativen Agenden übernehmen, sondern auch die Vertriebsarbeit übergeordnet verantworten. Zusätzlich zu Finanzen, Controlling, Recht, Personal, IT und Einkauf wird Horvath für Marketing und Kommunikation im Rahmen des Vorstandes zuständig sein. Die Nachfolge von Sundl als Geschäftsführer der Hödlmayr Logistics GmbH, der größten Konzern-Tochtergesellschaft, tritt Johannes Alexander Hödlmayr an, der somit nicht nur für das „High & Heavy“-, sondern auch für das Österreich-Geschäft verantwortlich zeichnet. „Wir haben uns ambitionierte Ziele gesteckt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese auch erreichen. Wir verfügen über eine solide Basis und vor allem über herausragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Dienstleistung letztlich den Unterschied ausmachen“, betont Hödlmayr.