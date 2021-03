Wien: DB Schenker realisiert CO2-freie City-Logistik

DB Schenker setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie fort und nimmt dafür zwei vollelektrische und emissionsfreie leichte Lkw - FUSO eCanter-Lkw von Daimler Trucks - für den Transport in Österreich in Betrieb. „Die Klimaneutralität 2040 ist ein hoch gestecktes Ziel. Ganz besonders gilt das für den Verkehr. Der Warentransport wird zukünftig klimaneutral, erneuerbar und energiesparend abgewickelt werden. Umso wichtiger sind innovative Unternehmen wie DB Schenker, die mit den beiden neuen elektrischen Zustellfahrzeugen heute schon zeigen, was morgen selbstverständlich sein wird.“, sagt Hans-Jürgen Salmhofer vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. „DB Schenker hat sich das Ziel gesetzt, der führende Anbieter grüner Logistik zu werden und die spezifischen Transportemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Mit dem Einsatz der vollelektrischen Leicht-Lkw in der Wiener Innenstadt kommen wir diesem Ziel ein großes Stück näher und setzen eine CO2-freie City-Logistik in die Realität um“, so Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit den ersten beiden FUSO eCanter erfolgreich in unser ECO Jahr 2021 starten. Ab sofort ist DB Schenker somit emissions- und geräuschfrei in Wien und Linz für unsere Kunden unterwegs. Zwei weitere Fahrzeuge folgen für Salzburg und Innsbruck“, berichtet Maximo Lopez Alvarez, DB Schenker Senior Vice President Land Transport in Österreich und Südosteuropa. Im europäischen Netzwerk sind derzeit 41 lokal emissionsfreie FUSO eCanter Lkw unterwegs.

Vollelektrisch durch Europas Städte

Der vollelektrische Leicht-Lkw hat eine Leistung von 129 kW und eine Nutzlast von bis zu 3,2 Tonnen. Der 7,49-Tonner verfügt über eine Reichweite von mindestens 100 km. Damit wird er dem Bedarf im Wiener Verteilerverkehr gerecht. Die Batterie des FUSO eCanters lässt sich mit Wechselstrom- oder Gleichstromladern über Nacht aufladen. Durch einen Schnelllader kann die Ladezeit auf rund eineinhalb Stunden reduziert werden. Die emissionsfreien eCanter für den urbanen Verteilerverkehr hat DB Schenker bereits in zahlreichen europäischen Metropolen wie Oslo, Paris, Berlin und Madrid im Einsatz.

In Kombination mit Lastenfahrrädern, die bis zu 250 Kilogramm transportieren können, leistet der elektrische Klein-Lkw einen Beitrag zur Verringerung der Lärm- und Umweltverschmutzung in den Ballungszentren. Um das Thema Umwelt verstärkt in den Vordergrund zu rücken, hat DB Schenker 2021 zum „ECO Jahr“ ernannt, in welchem der Logistikdienstleister gezielt auf einen effizienten Umgang mit Ressourcen aufmerksam machen will. (ots/red)