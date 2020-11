Witron arbeitet für Rewe

Um weiterhin flexibel auf das dynamische Kaufverhalten reagieren zu können, optimiert der Lebensmitteleinzelhändler Rewe im Logistikzentrum Neu Isenburg gemeinsam mit Witron den kompletten Supply-Chain-Prozess von großvolumigen Artikeln mit niedriger Abverkaufs-Frequenz während des laufenden Betriebes. Die produktive Nutzung ist für Mitte 2021 terminiert.

Mehr als 5.000 verschiedene, langsam drehende Produkte wie beispielsweise Gemüsekonserven oder Weingebinde werden zukünftig in einem 5-gassigen AKL mit in Summe 25.000 Stellplätzen an vier Workstations aus dem Lagerbehälter ergonomisch und filialgerecht auf Filial-Paletten bzw. Rollcontainer kommissioniert. Ein Prozess, der nicht nur wirtschaftliche und logistische Vorteile generiert, sondern auch ökologische – da Rewe so gut 30 Prozent weniger Behälter zum Markt und auch wieder zurück ins Logistikzentrum transportieren muss.

Diesbezüglich wird die Ware-zur-Person-Lösung OPS passgenau an das bereits bestehende Behälter-Kommissionier-System DPS angebunden. In enger Abstimmung mit dem Kunden und dem Architekten wurde das von Witron gewählte Kommissionier-System dabei so konzipiert, dass keinerlei bauliche Veränderungen am bestehenden Gebäude vorgenommen werden müssen.

Beide Module interagieren bei der Bestandsführung und der Kommissionierung intelligent miteinander, so dass sämtliche Artikel sowohl im OPS als auch im DPS kommissioniert werden können. Ein Witron-Lagerverwaltungssystem bestimmt dabei dynamisch das jeweils am besten dafür geeignete Kommissioniersystem, prioritätsgesteuert in Abhängigkeit vom „wirtschaftlichsten Pick“, „schnellsten Pick“, Tagesvolumen, Saison oder der jeweiligen Warengruppe.