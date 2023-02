Fünf autonome mobile Roboter MiR500 modernisieren nun die Lagerlogistik im chinesischen Werk des Arzneimittelherstellers Novo Nordisk: Zuvor verwendete das Werk bemannte Gabelstapler, um Paletten mit Verpackungsmaterial zu einer Reihe von Hochregalen zu transportieren, wo ein spezieller Gabelstapler die Paletten dann anhob und in die Regale stellte. Durch die automatisierten Lösungen von MiR konnte das Werk mindestens 35 Stunden pro Woche einsparen.

"Unser Werk ist eine hochmoderne Produktionsanlage, die bereits einen hohen Automatisierungsgrad aufweist. Dennoch waren wir der Meinung, dass das Intralogistiksystem noch verbesserungsfähig ist und eine weitere Optimierung der Automatisierung helfen könnte", so Zhao Xin, Warehouse Supervisor im Werk von Novo Nordisk China.

In der Vergangenheit war der Transport des Verpackungsmaterials ein arbeitsintensiver Prozess - die Arbeiter benutzten Gabelstapler, um diese Materialien vom LKW-Depot zum Lager zu transportieren. An einem typischen Arbeitstag brauchten die Gabelstapler mehr als fünf Stunden, um das Material zu liefern, und mehr als acht Stunden in Zeiten mit hohem Produktionsaufkommen.

"Der interne Transport ist wohl die mühsamste Arbeit in unserem Werk in Tianjin. Der Transportweg zwischen dem Depotbereich und dem Lager hat eine Länge von 100 Metern mit 3 bis 4 Kurven. Außerdem muss der Weg durch einige überfüllte Bereiche innerhalb des Werks führen. Deshalb haben wir uns für den Einsatz neuer Technologien entschieden, um hier Abhilfe zu schaffen", so Zhao Xin.

Nach Prüfung verschiedener Optionen entschied sich Novo Nordisk für fünf autonome mobile Roboter MiR500 (AMR) mit einer Tragfähigkeit von 500 kg und einer Höchstgeschwindigkeit von 2,0 m/s. Die Flotte von fünf MiR500-Robotern lässt sich leicht einsetzen, ohne dass das interne Anlagenlayout verändert werden muss. Dadurch können sie die Gabelstapler für den Transport von Verpackungsmaterial nahtlos ersetzen.

Bei der Entgegennahme von Verpackungsmaterialien stellen sich fünf Roboter im Depotbereich an, um die Materialien in ihr Regal zu laden. Ausgestattet mit fortschrittlicher Laser-Scanning-Technologie, 3D-Kamera, eingebauten Sensoren und hochentwickelter Software können die Roboter ihre Umgebung in den langen Gängen zwischen den beiden Standorten analysieren, so dass sie Hindernissen ausweichen und autonom und sicher navigieren können, um einen optimalen Weg zu ihrem Ziel zu finden.

Wenn die MiR500-Roboter im Lagerbereich ankommen, warten sie in geordneter Weise, um ihre Paletten mit Verpackungsmaterial zu einer Reihe von Hochregalen zu transportieren. Sobald sie die Paletten entladen haben, hebt ein spezieller Hochregalstapler die Paletten an und platziert sie in den Hochregalen zur Lagerung.

"In unserem täglichen Betrieb arbeiten MiR500 mit unseren Mitarbeitern und Gabelstaplern in unmittelbarer Nähe des Lagers zusammen", so Gao Yue, Lagerarbeiter bei Novo Nordisk China Plant. "Wenn sich Menschen oder Hindernisse in seinem Weg befinden, verlangsamt der mobile Roboter seine Fahrt oder hält sie sofort an. Dann sucht er mit Hilfe seines autonomen Navigationssystems einen alternativen Weg zum Ziel."