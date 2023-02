Um das Tempo der technologischen Entwicklung zu beschleunigen und die Bedürfnisse der Kunden in den einzelnen Regionen besser bedienen zu können, hat Daimler Truck beschlossen, seine Geschäftsstruktur neu auszurichten. Das bedeutet, dass die operativen Einheiten und Marken, die global in den wichtigsten Absatzregionen Nordamerika (Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses), Europa & Lateinamerika (Mercedes-Benz Trucks) und Asien (FUSO & BharatBenz) tätig sind, in Zukunft mehr unternehmerische Unabhängigkeit und Handlungsspielraum erhalten. Künftig liegen Entscheidungskompetenz und notwendige Ressourcen für die Produktentwicklung bei den jeweiligen Daimler Truck Marken in den Regionen. So werden Chief Engineer Funktionen für die Gesamtfahrzeug-Entwicklung, die bislang strukturell größtenteils in der zentralen Entwicklung von Daimler Trucks & Buses verankert waren, den Regionen zugeordnet.