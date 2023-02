Schluss mit dem Schwund: Das neue Modul myleo/empties der Logistikplattform myleo/dsc sorgt ab sofort dafür, dass Behälter, Leer- und Leihgüter zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitstehen und seltener verloren gehen. Als digitales Lademittelverwaltungssystem bietet es die Möglichkeit, Behälter in Echtzeit zu identifizieren, die täglichen Ein- und Ausgänge von sämtlichen Behältern im Kreislauf zentral zu überwachen und Bestände zu kontrollieren. Auf diese Weise minimiert die Lösung Suchaufwände, liefert Transparenz und spart Kosten durch Vermeidung unnötiger Transporte. Das übersichtliche User Interface der myleo/dsc reduziert mit mobilen Apps zusätzlich Arbeitsaufwände.

Das Modul myleo/empties ist zu 100 Prozent in das Real Time Tracking der myleo/dsc integriert sowie mit dem SAP S/4HANA, SAP TM und anderen Transportmanagementsystemen kombinierbar. Buchungen können daher auf Basis von SAP TM oder manuell in der myleo/dsc erfolgen. Hierfür stehen API als auch Apps zur Verfügung.

„Die myleo/dsc ist eine der am schnellsten wachsenden Logistiklösungen in Europa – nicht nur, was die Nutzerzahlen angeht, sondern auch den Funktionsumfang. myleo/empties digitalisiert das komplette Behältermanagement und bildet Ladungsträger in Verbindung mit Logistik- und Geschäftsprozessen ab, selbst wenn sie leer sind. Dadurch bieten wir Unternehmen ab sofort eine Alternative zu analogen, fehleranfälligen Lösungen. Mit unserem integrierten Ansatz schließen wir eine weitere wichtige Lücke zu einer ganzheitlichen Supply-Chain-Execution-Plattform“, sagt André Käber, CEO von leogistics.