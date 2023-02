Frachtverkehr : China öffnet Terminal am weltweit drittgrößten Frachthafen wieder

In China haben die Behörden das wegen eines Coronafalls geschlossene Terminal am Hafen Ningbo-Zhoushan wieder geöffnet. Am Terminal Meishan könnten die Arbeiten schrittweise wieder anlaufen. In vollem Umfang stehe es ab 1. September wieder zur Verfügung.