Die Coronakrise hat auch den Transport von Gütern auf der Schiene gebremst. Im Vorjahr ging das Transportaufkommen auf dem österreichischen Schienennetz laut Statistik Austria um 4,9 Prozent auf 97,5 Millionen Tonnen zurück. Die im Inland erbrachte Transportleistung sank um 5,7 Prozent auf 20,5 Milliarden Tonnenkilometer.

Auf eine leicht positive Entwicklung des Transportaufkommens auf der Schiene im ersten Quartal mit einem Plus von 2,6 Prozent sei im zweiten Quartal der Einbruch um fast ein Fünftel (19,4 Prozent) gefolgt. Im dritten Quartal sei das Minus noch bei 6,8 Prozent gelegen. Eine leichte Erholung habe sich im vierten Quartal gezeigt mit plus 4,1 Prozent und einem Transportaufkommen, das das vierte Quartal 2019 übertraf, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.