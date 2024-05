Die Independent Logistics Society (ILS) und die Montanuniversität Leoben (MUL) vertiefen ihre Partnerschaft: So soll ein Wissensschwerpunkt der Universität auf der "Evolution Stage" im Rahmen der Veranstaltung "Internationaler Logistik Sommer ILS2024" stattfinden. Die Montanuniversität erhält dafür unter dem Motto "The Evolution of the Logistics Engineer“ eine eigene Bühne zur Präsentation internationaler Projekte.



"Wir wollen aus Sicht der Aus- und Weiterbildung kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, digitaler, nachhaltiger und humanzentrierter zu werden. Wir freuen uns, unter dem Motto 'The Evolution of the Logistics Engineer' den wissenschaftlichen Part beim ILS2024 zu übernehmen, Studierende und die ILS-Community über unsere Forschungsarbeiten zu informieren und interaktive Challenges zu präsentieren“, erklärt Manuel Woschank vom Lehrstuhl für Industrielogistik .



Für die Montanuniversität sei es wichtig, der Öffentlichkeit zeigen zu können, wie gut sie international vernetzt ist und wie global ihre Themenbereiche, in diesem Fall die Industrielogistik, aufgestellt sind. „Nur auf globaler Ebene, können wir gemeinsam und komplementär mit unseren Partnern effiziente Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute erarbeiten“, so Susanne Feiel, Leiterin der internationalen Beziehungen der Montanuniversität.



„Wir freuen uns, dass die Kooperation mit der Montanuniversität ein neues Level erreicht. Mit einer eigenen Side Stage beim Logistik Sommer am 18. & 19. September 2024 integrieren wir die Montanuni als Partner mit wissenschaftlichem Schwerpunkt und internationaler Vernetzungsexpertise in unser Main Event. Damit entwickeln wir unsere Plattform in Richtung Business Ecosystem weiter“, so Kajetan Bergles, Projektleiter der ILS über die Synergieeffekte der Kooperation.



"Vertiefende Kooperationen und gemeinsame Aktivitäten sind für uns von großer Bedeutung für eine innovative Weiterentwicklung, um Forschung und Ausbildung auf höchstem Niveau zu fördern und unsere Studierenden optimal auf die Anforderungen der modernen Logistik vorzubereiten“, sagt dazu der Vizerektor der Montanuniversität Leoben, Thomas Prohaska.