Der europäische Fahrzeuglogistiksektor in der Krise

Die Schifffahrtsunternehmen sehen sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert: Die Vorlaufzeiten für Schiffe betragen inzwischen bis zu fünf Jahre. Der Präsident der ECG, Wolfgang Göbel, erneuerte deshalb seine Warnung: "Die Betreiber können keine Fahrzeuge ohne Anlagen bewegen. Die Autoindustrie steht vor einem extrem hohen Risiko, ihre Zulieferer zu verlieren".



Eine rückläufige Tendenz bei den geplanten Investitionen gilt auch für die Disponenten, die technischen Werkstätten und anderes für die Fahrzeuglogistik relevantes Personal. Haupttreiber ist das mangelnde Vertrauen in die zukünftigen Volumina. Es wird erwartet, dass die erneuten Covid-Sperrungen in China in den nächsten Monaten zu weiteren Unwägbarkeiten in der Automobilproduktion führen werden.



Die Ungewissheit aufgrund des Krieges in der Ukraine, die explodierenden Materialkosten und die steigenden Inflationsraten treiben die Betriebskosten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in die Höhe. Insbesondere der dramatische Anstieg der Kraftstoffkosten hat die Liquidität der Unternehmen kurzfristig stark belastet.



Derzeit sind weniger als 20 Prozent der Befragten optimistisch, was die Geschäftsaussichten angeht. Dies bricht mit dem bemerkenswert stetigen optimistischen Trend der letzten zehn Jahre. Mike Sturgeon, Executive Director der ECG: "Optimismus wird sicherlich nicht durch Verträge gefördert, die in einem sich so schnell verändernden Umfeld nicht zweckmäßig sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer größeren Vorhersehbarkeit durch eine vertragliche Verpflichtung zu Mindestmengen sowie einer Anpassung aller wichtigen Variablen, nicht nur des Kraftstoffs, durch die Hersteller.



Im Jahr 2010, nach der Finanzkrise, startete die ECG eine vierteljährliche Umfrage unter ihren Mitgliedern, um aufschlussreiche Daten über das Vertrauen und die Kostentrends in der Branche zu erhalten. ECG vertritt rund 85 % der FVL-Branche (Finished vehicle logistics) in Europa.