In Deutschland trafen die Pläne stets auch auf Skeptiker. DB Schenker gilt aus ökonomischer Sicht als Filetstück der Deutschen Bahn, gleichzeitig steht die dänische DSV im Ruf, bei ihren Aktivitäten rigoros den Rotstift anzusetzen. Die Angst vor einem Stellenabbau sorgte wohl dafür, dass der Widerstand groß war.



Mit der Übernahme schreitet die Konsolidierung in der Branche jedenfalls voran. Für DSV würde ein erfolgreicher Abschluss dazu führen, dass der Konzern zum Primus in der Logistik- und Transportbranche aufsteigt. Das Ziel von DSV ist es, eines der führenden Unternehmen der Transport- und Logistikbranche zu schaffen. Deutschland soll ein noch wichtigerer Markt in der neuen Organisation werden. Zentrale Funktionen sollen erhalten bleiben, auch am Schenker-Standort in Essen. Insgesamt will DSV mehr Arbeitsplätze in Deutschland schaffen als bisher vorhanden.



"Der Verkauf von DB Schenker an DSV markiert die größte Transaktion in der Geschichte der DB und ermöglicht unserer Logistiktochter eine klare Wachstumsperspektive", so der DB-Vorstandsvorsitzende Lutz. "Im Einklang mit unserer Starke-Schiene-Strategie konzentrieren wir uns geschäftlich auf die gemeinwohlorientierte Schieneninfrastruktur in Deutschland sowie klimafreundlichen Personen- und Güterverkehr in Deutschland und Europa. Gleichzeitig leistet die Reduzierung der Schulden einen substanziellen Beitrag zur finanziellen Tragfähigkeit des Konzerns. Im Fokus der nächsten drei Jahre steht die strukturelle Sanierung der Infrastruktur, des Eisenbahnbetriebs und der Wirtschaftlichkeit."