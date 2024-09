Das deutsche Handelsblatt hat nach eigenen Angaben ein Papier aus dem DSV-Konzern vorliegen, bei dem die Pläne nach der Übernahme festgelegt sind. Demnach will DSV eine Milliarde Euro in den nächsten drei bis fünf Jahren in DB Schenker investieren, um mit der Übernahme zu einer deutlichen europäischen Größe zu wachsen. Die Spedition könnte mit rund 40 Milliarden Euro Jahresumsatz zum weltweit viertgrößten Logistikkonzern aufsteigen.



Die Investitionen sollen dabei vor allem in Terminals und Lagerhallen fließen, heißt es laut Handelsblatt in Verhandlungskreisen. DB Schenker hätte aus eigener Kraft lediglich die Hälfte in demselben Zeitraum ausgeben können. Betont habe DSV auch, dass wichtige Zentralfunktionen von Schenker in Deutschland verbleiben sollen. Dafür sollen gemeinsame Management-Teams eingesetzt werden.



Da sich die Geschäftsfelder der beiden Unternehmen weitgehend überschneiden, will der neue Eigentümer zunächst Stelen abbauen - hier nur in der Verwaltung in Deutschland, wie es heißt. Das Handelsblatt hat errechnet, dass es vermutlich bis zu 15 Prozent der Schenker-Vollzeitstellen in Deutschland betreffen könnte, das entspricht bis zu 1.900 Arbeitsplätze. Aber auch DB Schenker selbst hätte Arbeitsplätze in der Verwaltung gestrichen - hier standen etwa 800 bis 900 Jobs ohnehin zur Disposition.



Gleichzeitig gibt es einen Joberhalt für Beschäftigte, die nicht in Büros arbeiten - und langfristig auch neue Arbeitsplätze. „In fünf Jahren werden mehr Mitarbeiter für die kombinierte Organisation arbeiten als heute bei Schenker und DSV – weltweit und in Deutschland“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt.