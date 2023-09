Das Handling von Warensendungen in vollautomatisierten Verpackungslinien braucht hochauflösende Barcodeetiketten, die aber auch zuverlässig ausgelesen werden müssen. TSC Printronix Auto ID hat mit dem

T8000 ODV-2D kürzlich eine vollständig integrierte Lösung zum Drucken, Verifizieren und Validieren von 1D- und 2D-Barcodeetiketten vorgestellt.



Die industriellen ODV-2D Barcode-Prüf- und -Validierungsdrucker prüfen jeden einzelnen Barcode automatisch. Bei den T8000 ODV-2 Druckern kommunizieren der Drucker und der integrierte Scanner miteinander, sodass der Scanner die Position jedes gedruckten Barcode Etiketts kennt. Der integrierte Scanner des Druckers findet und bewertet automatisch jeden Barcode und gibt die Bewertungsinformationen in Echtzeit an die Anwendung zurück. Wird ein fehlerhafter Barcode entdeckt, weist der Scanner den Drucker an, das fehlerhafte Etikett zurückzusetzen und unkenntlich zu machen, damit es nicht verwendet wird.



Um sicherzustellen, dass Karton- und Palettenetiketten gescannt werden können, ist es am besten, jedes Barcode Etikett zu überprüfen, bevor es das Lager verlässt. Die ODV-2D Barcode-Verifizierung und -Validierung kann automatisch jeden Barcode auf jedem Etikett prüfen, sobald es gedruckt wird. Wenn ein fehlerhafter Barcode erkannt wird, überschreibt der Drucker automatisch das gesamte Etikett und druckt ein neues Etikett.