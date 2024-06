Dabei ist besonders die Logistikbranche prädestiniert für die Umsetzung von Open-Source-Projekten. Der aktuelle Open Logistics Report zeigt, dass weltweit bereits einiger solcher Projekte umgesetzt wurden. Das Effizienzpotenzial von Open-Source-Lösungen wird sogar durch verschiedene Studien belegt.

So zeigt Manuel Hoffmann, Postdoktorand am Laboratory for Innovation Science in Harvard, dass es ohne Open-Source-Systeme einen großen Wertverlust gäbe – Unternehmen müssten 3,5 Mal mehr für Software ausgeben als derzeit (2024). Eine weitere Studie von Carlo Daffara, IT-Wirtschaftsforscher, belegt, dass die europäische Wirtschaft durch den Einsatz von Open-Source-Softwarelösungen rund 114 Milliarden Euro pro Jahr spart (2012). Aufgrund dieser Zahlen ist es nur folgerichtig, nicht wettbewerbsdifferenzierende Open-Source-Lösungen in der Logistikbranche weiter auszubauen.