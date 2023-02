Die TCT-Speditions GmbH will seinen Fuhrpark klimafreundlicher gestalten und schafft dafür weitere 50 LNG-Fahrzeuge an. Damit reagiert der Getränke-Fachspediteur auf das wachsende Auftragsvolumen und die wegen der Corona-Krise nach wie vor angespannte Marktsituation. Für die Versorgung der erdgasbetriebenen Lkw wird TCT am Hauptsitz in Altdorf bei Nürnberg eine eigene Tankstelle für nicht-fossiles Bio-LNG in Betrieb nehmen.

„Als Logistiker und insbesondere als Familienunternehmen sind wir uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst. Deshalb erweitern wir unseren CO2-sparenden Fuhrpark“, sagt Thomas Buchner, Leiter Logistik bei der TCT-Speditions GmbH. In den vergangenen Monaten hat der Getränke-Fachspediteur eine erfolgreiche Pilotphase mit zehn Lkw vom Typ Iveco S-Way LNG umgesetzt und investiert nun in 50 weitere Fahrzeuge. „Die geräuscharmen Motoren laufen einwandfrei, unsere Fahrerinnen und Fahrer sind äußerst zufrieden. Mittlerweile haben die ersten Zugmaschinen eine Laufleistung von 200.000 Kilometern überschritten“, berichtet Buchner.

Um das Betanken der Fahrzeuge sicherzustellen, errichtet TCT am 50.000 Quadratmeter großen Hauptsitz in Mittelfranken eine LNG-Tankstelle. „Das öffentliche Netz wird zwar von Monat zu Monat ausgebaut, aktuell ist die Verfügbarkeit von Erdgas aber stellenweise noch unsicher“, erklärt Buchner die Entscheidung. Zudem wird der Spediteur an den eigenen Zapfsäulen ausschließlich Bio-LNG bereitstellen. Im Gegensatz zu fossilem Erdgas spart der Einsatz des synthetischem Kraftstoffs bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen ein. Gleichzeitig stoßen die Fahrzeuge weniger Luftschadstoffe aus. „Dadurch können wir den ökologischen Fußabdruck unseres Unternehmens und den unserer Kunden weiter reduzieren“, so Buchner.

Der gesamte TCT-Fuhrpark wächst durch die Investition auf 280 Einheiten an. Laut dem Logistikleiter sollen die 60 LNG-Fahrzeuge künftig so disponiert werden, dass sie fast ausschließlich die unternehmenseigene Tankstelle nutzen können.