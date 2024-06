Bei der jährlichen Veranstaltung der Association of European Vehicle Logistics (ECG) hat kürzlich bei ihrer jährlichen Generalversammlung und Frühjahrskongress in Italien den Vorstand neu gewählt. Dabei waren so viele Teilnehmer vor Ort wie noch nie: Fast 300 Vertreter des Sektors der Fertigfahrzeuglogistik (FVL) kamen zusammen und wählten einen neuen Vorstand und einen Vizepräsidenten.



Dabei bestätigte der Kongress laut Eigenangaben eine "bemerkenswerte Bereitschaft" zur Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie der Standardberichterstattung über CO2-Emissionen, der technologischen Entwicklung und der betrieblichen Effizienz, da wichtige Kunden wie Auto1, Ford, die Renault-Gruppe, Toyota Motor Europe und Volkswagen Konzernlogistik den Mitgliedern des Verbandes beitraten.



„Die Bereitschaft zur branchenweiten Zusammenarbeit in Bereichen, die zu Effizienzsteigerungen und Verbesserungen für alle führen, ist deutlicher als je zuvor“, sagte Wolfgang Göbel, Präsident der ECG, „Das verheißt sehr viel Gutes für die Zukunft unserer Branche.“



Während der Generalversammlung trat Bjorn Svenningsen von United European Car Carriers (UECC), der seit 2018 als ECG-Vizepräsident fungierte, zurück, und Mark Hindley von BCA Automotive wurde zum neuen Vizepräsidenten gewählt. Hindley werde dabei voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Ausrichtung der Organisation auf ihre strategischen Ziele spielen, heißt es in einer Aussendung. In der Zwischenzeit wurde der Präsident, Wolfgang Göbel von Mosolf SE & Co. KG, ein neues Mandat für eine weitere zweijährige Amtszeit erhalten.



Der ECG begrüßte auch die neuen Vorstandsmitglieder Johannes Alexander Hödlmayr von Hödlmayr International GmbH und Jørgen Lindgaard von UECC, die den Vorstand mit Fachwissen und innovativen Perspektiven weiter verstärken, während zehn weitere Vorstandsmitglieder wiedergewählt wurden.

