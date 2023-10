Hödlmayr hat schließlich sechs Megatrends für sich identifiziert: Datenzeitalter, zukünftige Mobilitätslösungen, integrierte Logistik, intelligente Infrastruktur, neue Arbeit und Nachhaltigkeit. Innerhalb dieser Megatrends hat das Unternehmen schließlich drei Innovationsfelder und fünf konkrete Projekte identifiziert.



Um dabei einen State-of-the-Art-Ansatz zu gewährleisten und mögliche blinde Flecken zu vermeiden, holt sich Hödlmayr die Fakultät für Wirtschaft und Management der FH OÖ Campus Steyr ins Boot. Gemeinsam wolle man relevante technologische Trends identifizieren und eine langfristige Innovations- und Digitalisierungsstrategie erarbeiten, heißt es von Hödlmayr auf Anfrage von dispo.



Das neue Innovationsteam besteht aus vier Mitgliedern des FH OÖ Campus Steyr bzw. des Logistikums und acht Hödlmayr-Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen. Bei den fünf konkreten Projekten gehe es um „Digitalisierungsprojekte zur Etablierung neuer Geschäftsmodelle, um die Optimierung bestehender Geschäftsfelder unter Anwendung neuerster Technologien wie KI oder Machine Learning und die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter für die digitale Transformation“, so Hödlmayr gegenüber dispo.



Erste Quick-Wins mit den fünf bereits gestarteten Projekten und auch ein proof of concept von neuen Geschäftsmodellen solle es in den nächsten zwölf Monaten geben.