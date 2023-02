Dahl, eines der führenden Großhandelsunternehmen im Bereich Sanitär, Rohre, Klima- und Kältetechnik, Immobilienmanagement und Werkzeuge, wählt SSI Schäfer als Partner für die Errichtung eines neuen, zentralen Warenlagers zur Versorgung des schwedischen Marktes. Das neue Distributionszentrum wird die Bereitstellung von Gebäudetechnik-Equipment zwischen etwa 2.000 Lieferanten und 36.000 Handwerkern sicherstellen, sowohl durch Direktlieferungen zu Baustellen als auch über den Verkauf in den 70 Filialen von Dahl in ganz Schweden.

Die Lösung von SSI Schäfer beinhaltet einen Bereich für Palettenhandling mit Palettenfördertechnik zum Transport von Ware zu und von den Arbeitsplätzen sowie ein Hochregallager zur Lagerung von Paletten. Kleinteile finden ihren Platz im 24 Meter hohen Shuttle-Lager, in dem sowohl Behälter für die Einzelstückkommissionierung als auch Kartons für die Palettierung durch das Einebenen-Shuttle SSI Flexi gelagert werden. Die Kommissionierung wird an Ware-zur-Person Arbeitsplätzen durchgeführt, bevor der Auftrag durch Palettierroboter fertiggestellt und versandt wird. Das neue Distributionszentrum wird in Bålsta errichtet und löst das aktuelle Warenlager in Kalhäll sowie einige Satellitenlager ab.

„Die größte Herausforderung stellte das vielfältige und spezielle Produktsortiment von Dahl dar und die damit einhergehenden hohen ergonomischen Ansprüche beim Handling dieser Produkte“, so Hans Ekström, Solution Design Manager bei SSI Schäfer und Projektverantwortlicher. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für 2023 geplant.