Das Bilderkennungs- und Bildverarbeitungssystem erfasst alle Komponenten, die für die Montage benötigt werden. Jeder Arbeitsschritt wird überprüft und validiert. Der nächste Arbeitsschritt kann erst folgen, wenn der vorangegangene vom Bildverarbeitungssystem als „in Ordnung“ anerkannt wurde. So ist sichergestellt, dass alle Komponenten in der richtigen Reihenfolge und Qualität assembliert sind. Dank des Echtzeit-Feedback-Systems erhält der Mitarbeiter sofort Rückmeldung über die Qualität des Arbeitsschrittes.

Für die optimale Übersicht ist der Montagearbeitsplatz mit Bildschirmen ausgestattet. Auf einem der Bildschirme wird der Soll-Zustand des jeweiligen Produktes angezeigt; auf dem anderen Bildschirm sieht der Mitarbeiter ein aktuelles Kamerabild des Ist-Zustandes. Die verschiedenen Komponenten müssen so zusammengesetzt werden, dass das Soll-Bild mit dem Ist-Bild übereinstimmt. Sobald der Montagevorgang abgeschlossen ist, startet der Mitarbeiter mithilfe eines Druckknopfes eine finale Überprüfung durch das Feedback-System. Das Ergebnis wird dem Mitarbeiter auf einem der Bildschirme angezeigt. Grün bedeutet, dass alles seine Richtigkeit hat und Rot bedeutet, dass ein Fehler aufgetreten ist. Der mögliche Fehler wird am Bildschirm angezeigt und kann vom Mitarbeiter sofort richtiggestellt werden. So wird die fehlerfreie Produktion Realität.